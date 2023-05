Cantiere insicuro a Castanea, sospensione e multa da 50mila euro

Molto probabilmente, pensava di non dare nell’occhio, di agire lontano da sguardi indiscreti, nella zona collinare di Castanea. Qui aveva impiantato un cantiere, ma privo di alcune basilari caratteristiche legate alla sicurezza. Lacune non di poco conto, che hanno toccate con mano durante un blitz dei carabinieri e sfociate in una serie di provvedimenti di natura punitiva. Nei giorni scorsi, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal Comando provinciale carabinieri di Messina, i militari della Compagnia di Messina Centro e del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno indirizzato la lente d’ingrandimento su un cantiere edile allestito nella zona nord del territorio comunale.

Nel corso dell’ispezione, il personale operante ha effettuato approfondite verifiche in tutti gli ambiti in cui potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo l’incolumità e la salute dei lavoratori, nonché inosservanze concernenti gli aspetti contrattualistici e previdenziali. Così, i militari dell’Arma hanno riscontrato violazioni alla normativa di settore e, in particolare, la mancanza delle precauzioni volte a evitare il pericolo di caduta degli operai impiegati in alta quota e l’omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il titolare del cantiere è stato pertanto denunciato all’Autorità giudiziaria e a suo carico sono state elevate ammende e sanzioni per un importo complessivo di oltre 50.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività dovuta alle gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

