Messina, liceo Maurolico: ecco il bando per la messa in sicurezza

Due anni di lavori, o giù di lì, per riavere uno degli edifici scolastici storici della città, più sicuro.

Il Maurolico si prepara ad andare in officina, visto che è iniziata in maniera concreta la fase dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza della scuola. Opera da complessivi 4,7 milioni di euro, di questi 3,6 milioni vanno a base d’asta per i lavori.

È il Pnrr, specificatamente destinato alle scuole, a finanziare il progetto che, complessivamente, vale oltre 20 milioni visto che comprende anche gli interventi ai licei Seguenza e Archimede, oltre che Vittorio Emanuele di Patti. Nei prossimi dieci giorni anche i bandi delle altre due scuole cittadini saranno pubblicate, come avvenuto ieri per il Maurolico, sulla Gazzetta ufficiale siciliana.

Intanto qualche coordinata generale del progetto per la scuola di Corso Cavour. Come si evince dal bando e dalla relazione del rup Biagio Privitera che ha seguito passo passo lo sviluppo di questo finanziamento e dello stesso progetto, i lavori prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera oltre alla sua realizzazione cioè il miglioramento sismico delle strutture, l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e condizionamento. 666 i giorni ( sono 22 mesi) a disposizione dell’azienda, di cui 55 per la progettazione che parte da un progetto di fattibilità tecnico economica.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata