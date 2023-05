Barcellona, all’ospedale “Cutroni Zodda” riattivata l’Unità di Oncologia

Il vertici dell’Asp, con in testa il commissario straordinario Bernardo Alagna, hanno mantenuto la parola data ai 13 sindaci dei Comuni del Distretto socio-sanitario. Da ieri, attivata nel presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona, con l’assegnazione di tre medici oncologi, l’Unità operativa di Oncologia, che ha già avviato l’attività per i pazienti con l’allestimento dei primi quattro posti letto che a regime dovranno diventare sei.

Con l’istituzione del reparto, previsto dalla nuova pianta organica approvata nei mesi scorsi, ci sarà il contemporaneo avvio dell’attività ambulatoriale per i pazienti che non necessitano di ricovero e che provengono dal vasto comprensorio tirrenico e delle Isole Eolie. Pazienti che fino adesso sono stati costretti a rivolgersi al reparto di Oncologia dell’ospedale di Taormina, con forti disagi logistici, in quanto costretti a circumnavigare il perimetro del territorio provinciale.

