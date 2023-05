Piano di riequilibrio a Messina, Basile non è preoccupato: "Chiariremo le criticità"

Il sindaco Federico Basile non è preoccupato dalla relazione della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio: “Il dissesto non è una nostra preoccupazione - ha detto stamattina in conferenza stampa -. Siamo convinti di poter chiarire le criticità esposte nella relazione e di far capire il cambio di impostazione nella gestione contabile dell’ente”. Tra gli esempi fatti dal sindaco, uno su tutti, gli accordi con i creditori: “La Corte parla di 1.197 delibere a fronte di 12.500 accordi da noi annunciati, ebbene 169 di queste delibere riguardano 11.127 sentenze, e così siamo arrivati a 12.000”. La proposta di collaborazione del Pd? “Non ho difficoltà a dialogare, con chiunque”. E in generale “le aperture a livello regionale non pongono limiti, nemmeno a collaborazioni in giunta”.

