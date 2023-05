Paura a Milano, tenta di rapire un bimbo di due anni ma lo ferma il padre: “Lascialo!”

Paura a Milano. Piazza Gae Aulenti ha visto concretizzarsi un tentativo di rapimento ai danni di un bambino di 2 anni. L'autrice del gesto è una 21enne di origine marocchina (che abita in zona San Siro). Secondo quanto riferito, soffre di problemi psicologici. Ad un certo punto la donna, vedendo il bambino giocare con un amico e con il fratello ha pensato di prenderlo in braccio, ma è stato bloccato dal padre del bambino che, subito dopo, le ha urlato "lascialo". Nel mentre lo stesso ha denunciato l'operazione della donna chiamando il 112. L'uomo, nonostante la fuga della 21enne (che gli ha rivolto degli improperi), ha continuato a seguirla, rimanendo in collegamento telefonico con il 112. I carabinieri sono riusciti ad intercettare la ragazza e a arrestato per sequestro di persona.

