Morte sul lavoro a Panarea: sarà eseguita l'autopsia sull'operaio 40enne

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Ruwan Manoch Kumar, il 40enne lavoratore srilankese deceduto venerdì pomeriggio a Panarea. Una tragedia che ha lasciato dolore e sconforto nella comunità isolana. Il corpo della vittima si trova presso l’obitorio del cimitero di Lipari, in attesa che il magistrato conferisca l’incarico al medico legale e venga fissata la data per il suddetto esame, nel solco degli approfondimenti investigativi. Anche se sulla tragica vicenda viene mantenuto, da parte degli inquirenti, il massimo riserbo, con il passare delle ore si delinea, sempre più chiaramente, quanto accaduto.

L’uomo, nativo della cittadina di Lunuwila, da oltre vent’anni in Italia (risiedeva a Napoli) e da un paio d’anni in forza, durante la stagione, ad una struttura turistico-ricettiva di Panarea, ha perso la vita sul posto di lavoro, precipitando, per cause in corso da accertamento, da una scala sulla quale era salito per tinteggiare una parete della struttura.

Il violento impatto (rovinando a terra avrebbe sbattuto la testa) non gli ha lasciato scampo e a nulla sono valsi i soccorsi, seppur tempestivi. La notizia ha creato grande dolore nell’isola eoliana dove era benvoluto da tutti e tra la numerosa comunità srilankése dell’arcipelago. Ieri mattina, una mano anonima, ha deposto dei fiori all’esterno dell’obitorio dove giace la salma di Ruwan.

A Panarea, dove lavorano anche un fratello e i nipoti, è stata avviata una raccolta fondi per aiutare i familiari a sostenere le spese per il trasferimento della salma in Sri Lanka. Ora saranno i carabinieri a verificare i vari aspetti legati alla tragedia.

