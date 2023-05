Disagi sulla A20 Messina-Palermo. Assemblea intercomunale dei sindaci

In programma per domani, alle 18, nell'Aula della Memoria, a Rometta Marea, l'assemblea intercomunale sui danni conseguenti alle problematiche dall'autostrada A20 Messina-Palermo. L'iniziativa, promossa dal sindaco di Rometta Nicola Merlino, vede la partecipazione dei primi cittadini di Villafranca Tirrena e Saponara, Giuseppe Cavallaro e Giuseppe Merlino, e dei presidenti dei consigli comunali di Rometta, Villafranca e Saponara.

"I gravissimi disagi a cui sono sottoposti tutti gli utenti dell'autostrada A20, in particolare delle tratte Rometta-Messina e Rometta-Milazzo, non possono più essere tollerati. Come non possono essere più tollerati i conseguenti rilevanti danni che patiscono i cittadini e il territorio", dichiara il sindaco Nicola Merlino. L'assemblea intercomunale è stata organizzata in sinergia tra i tre Comuni tirrenici.

