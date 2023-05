Colpo in banca a Capo d'Orlando: condannato a 4 anni

Una condanna e un’assoluzione disposte dal Tribunale di Patti nel processo a carico di due imputati per complicità nella rapina ai danni della filiale di Capo d’Orlando della Banca Carige, il 4 gennaio 2016. Condannato a 4 anni, col riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, il 58enne Giovanni Barbuscia, residente nel centro paladino; assolto «per non aver commesso il fatto» il 53enne orlandino Carlo Ferrarotto.

Erano accusati di essere i basisti nonché complici con funzioni di “palo” del colpo nella banca di via Amendola che fruttò circa 16mila euro. Entro 60 giorni, il collegio del Tribunale di Patti, presidente Andrea La Spada, giudici Gullino e Zantedeschi, depositerà le motivazioni del provvedimento per cui è stata disposta la condanna a carico di Barbuscia, difeso dall’avvocato Giorgio Scisca (che si riserva la possibilità di presentare ricorso), con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e mille euro di multa, e l’assoluzione per Ferrarotto, difeso dall’avvocato Alessandro Nespola. Gli esecutori materiali furono invece individuati in due uomini residenti a Catania, Giulio Maurizio Arena e Venerando Sessa, già condannati tempo addietro con sentenza del gup Ugo Domenico Molina a conclusione del rito abbreviato divenuta nel frattempo definitiva con le successive pronunce in Appello e Cassazione.

