Spadafora, un cittadino s'incatena: “Violati i diritti delle persone con disabilità”

Protesta davanti al Municipio di Spadafora da parte del cittadino Pietro Pino, che si è incatenato simbolicamente a nome di tutti i disabili a cui, a sua detta, non verrebbero riconosciuti dal Comune i diritti legati ai loro handicap. In particolare il signor Pino, sostiene (come viene riportato in un cartellone da lui stampato) che "gli viene negato il parcheggio riservato pur avendo il 99% d'invalidità". La vicenda alquanto delicata, così come viene comunicato dalla sindaca Tania Venuto, è comunque al vaglio della locale polizia municipale, della Stazione dei carabinieri di Spadafora e dell'amministrazione comunale.

