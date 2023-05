Messina, incendio all'auto di Antonio Currò: Sindaco e vertici dell'Unione Inquilini condannano il gesto

"L’Unione Inquilini esprime il proprio sdegno contro questo attacco vigliacco ai danni di un compagno coraggioso, che a viso aperto combatte per la difesa dei diritti a quanti è negato il diritto alla casa e si rivolgono al sindacato per essere tutelati". Così Walter De Cesaris, segretario nazionale Unione Inquilini sull'incendio ai danni di Antonio Currò, referente messinese dell'associazione.

"Un attacco vigliacco che è contro tutta l’Unione Inquilini di Messina che si vuole colpire perché evidentemente con le proprie iniziative dà fastidio perché contrasta interessi su cui la criminalità ha legami. Spetta agli inquirenti fare luce sulle dinamiche precise dell’attentato, scoprire i suoi autori e i mandanti. A questi rivolgiamo l’invito pressante a fare presto e bene. Dal nostro canto - continua De Cesaris - chiediamo alle forze sociali e sindacali, a quelle politiche, alle Istituzioni non solo di dare sostegno e solidarietà ad Antonio Currò e all’Unione Inquilini di Messina ma di fare il massimo sforzo di mobilitazione e vigilanza per stroncare questo attacco all’esercizio delle libertà sindacali e alla democrazia. Le sedi dell’Unione Inquilini sono avamposti di legalità, che coniugano la lotta per il diritto alla casa con il contrasto ai poteri criminali e alle borghesie mafiose. Non arretreremo di un millimetro da questo impegno!".

Anche il sindaco di Messina Federico Basile e la giunta municipale, avendo appreso del deprecabile atto ritorsivo nei confronti del dirigente sindacale dell’Unione Inquilini di Messina Antonio Currò, hanno espresso piena solidarietà alla vittima del gesto, stigmatizzando fermamente l’accaduto.

“La violenza va condannata in ogni sua forma – dichiarano il sindaco Basile e i componenti la giunta comunale -. Episodi come quello della scorsa notte rappresentano un malcostume che va assolutamente arginato a tutela di chi fa il proprio dovere e dell’intera comunità cittadina. L’amministrazione comunale è sempre stata vicina e continuerà ad esserlo a tutti coloro che esercitano il proprio dovere e subiscono vili atti di ritorsione, mettendo in campo ogni possibile azione per garantire sicurezza e serenità alla collettività. Si esprime totale solidarietà all’Unione Inquilini di Messina, che lavora per il bene della città, assicurando la difesa e la tutela dei diritti universali. Saremo al vostro fianco per eventuali iniziative”

