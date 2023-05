Piano di riequilibrio a Messina: l'ultimatum della Corte dei Conti

C’è una nuova data da cerchiare in rosso sul calendario degli appuntamenti che contano, a Palazzo Zanca. Anzi, le date sono due: la prima è quella del 7 luglio, giorno entro cui il Comune potrà mandare le ennesime memorie per rispondere alle ennesime richieste di chiarimenti da parte della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio; la seconda è quella del 18 luglio, undici giorni dopo, quando, alle 11.30, si terrà l’adunanza per il contraddittorio finale con l’amministrazione Basile.

Dopo queste due date non ci saranno più margini di manovra, si sarà al dentro o fuori. Due strade rimarranno: l’approvazione o la bocciatura del piano di riequilibrio, nella versione rimodulata, per l’ultima volta, a luglio di un anno fa, a chiusura di un iter iniziato più di dieci anni fa, quando commissario del Comune era Luigi Croce (dopo di lui ci sono stati tre sindaci, Accorinti, De Luca e Basile, e un altro commissario, Santoro). E in caso di bocciatura partirebbe un altro iter, quello del dissesto finanziario. Un’ipotesi che, però, si continua a provare a scongiurare.

Il sindaco Federico Basile ha “studiato” per tutto il pomeriggio di ieri la corposa relazione del magistrato istruttore della Corte dei Conti, Massimo Giuseppe Urso. Un documento di 106 pagine, in cui non sono poche le criticità elencate, tutt’altro. Eppure, con la sua abituale calma, il sindaco si esibisce, nella tarda serata di ieri, in un cauto ottimismo: «È una relazione che dà atto della riduzione della massa debitoria a 155 milioni – spiega – e chiede chiarimenti sulla sua esposizione, per come rappresentata nelle tabelle riepilogative. Poi una serie di richieste tecniche su accantonamenti e fondi che chiaramente fanno una fotografia dal 2014 al 2021, cioè fino all’ultimo rendiconto approvato. Non vengono messi in dubbio né la struttura del piano di riequilibrio né i risultati ottenuti, ma vengo chieste quelle integrazioni informative che con il contraddittorio daranno le esaustive informazioni richieste». L’ultima chance, insomma, che Basile e l’amministrazione comunale vogliono giocarsi fino in fondo.

