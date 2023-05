Area industriale di Milazzo, i sindacati: al via le assemblee nei luoghi di lavoro

Nei locali del CRAL, si sono riuniti i direttivi di Fim, Fiom e Uilm per affrontare le gravi preoccupazioni in merito alle prospettive dell'area industriale e dei più importanti impianti produttivi: Ram, A2A e Acciaieria Duferco. Diverse realtà industriali – hanno affermato i sindacalisti - unite dall'assenza di investimenti, prive di veri piani industriali e sempre più intaccate dal lavoro povero e precario. A fronte di ciò le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici hanno comunicato la decisione di aprire con urgenza un percorso assembleare all'interno dei luoghi di lavoro per costruire una piattaforma rivendicativa che tenga insieme riconversione produttiva, ambientalizzazione e prospettive occupazionali del territorio provinciale. “A rischio, insieme ai posti di lavoro – si legge in una nota - c'è la tenuta sociale di un territorio in cui i diritti fondamentali, a cominciare da quello alla salute, sono già gravemente compromessi”.

© Riproduzione riservata