Santa Teresa di Riva, soccorsi due canoisti salpati da Messina VIDEO

È scattato l’allarme nella tarda mattinata di oggi per due canoisti in transito lungo la costa messinese. Salpati da Messina, hanno deciso di trascorrere la domenica compiendo una passeggiata in mare con le loro canoe in direzione sud, verso la zona jonica, ma poco dopo la partenza è giunta alla sala operativa della Guardia costiera una segnalazione di cittadini preoccupati per le sorti dei due, viste le condizioni meteomarine e soprattutto il mare mosso. Il passaggio dei canoisti è stato notato dagli abitanti dei vari comuni jonici e la segnalazione è stata girata anche alle Compagnie Carabinieri Messina Sud e Taormina e al Commissariato di Polizia di Taormina. Di conseguenza sui lungomari si sono mobilitate le pattuglie delle Stazioni territoriali dell’Arma per verificare se i due fossero in difficoltà, mentre entrambi proseguivano a remare senza intoppi. Dalla Capitaneria di Porto è salpata in direzione sud la motovedetta Cp 2088, che li ha raggiunti poco prima delle 13 mentre si trovavano nello specchio d’acqua antistante il litorale di Santa Teresa di Riva, quasi al confine con Sant’Alessio Siculo. I militari a bordo li hanno avvicinati chiedendo se fossero in difficoltà o avessero bisogno di aiuto, ma i due canoisti hanno fatto presente di essere esperti e che sarebbero rientrati a Messina una volta completata la passeggiata. Nel frattempo sul lungomare santateresino, dove a seguire le operazioni vi erano i Carabinieri della locale Stazione e il personale della Guardia costiera, si è radunata una piccola folla di curiosi, ma nel giro di pochi minuti l’allarme è rientrato.

