Comune di Messina ad un bivio sul piano di riequilibrio: brutti segnali dalla Corte dei Conti

Arriva alle battute finali il lunghissimo iter del piano di riequilibrio di Messina. Siamo al dentro o fuori e le premesse, stando alla delibera della Corte dei Conti del 9 maggio, depositata ieri, non sono incoraggianti.

La camera di consiglio della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, infatti, ha approvato l'ultima relazione del magistrato istruttore sul Riequilibrio, disponendo «il contraddittorio finale» con il Comune, che verrà convocato a breve (forse già la prossima settimana). Non sono ancora noti i contenuti della relazione del magistrato, lo stesso sindaco Federico Basile spiega che «ancora non abbiamo i documenti ufficiali, ma ci aspettiamo novità», ma leggendo la delibera scritta dal magistrato contabile Massimo Giuseppe Urso e “vistata” dal presidente Salvatore Pilato emerge che «permangono alcune rilevanti criticità e il contraddittorio preliminare non può considerarsi pienamente espletato». Insomma, le risposte inviate dal Comune di Messina il 15 febbraio scorso non sono bastate a convincere la Corte dei Conti. L'istruttoria ora è chiusa, non ci sarà spazio per ulteriori integrazioni documentali, ma solo per un ultimo “faccia a faccia” (il contraddittorio finale, appunto) tra magistrati e Comune. A quel punto arriverà il verdetto: sì al Piano di riequilibrio o dissesto finanziario.

