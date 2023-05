Messina, trenta multe al giorno sul viale San Martino

«Con i controlli della polizia municipale la situazione paradossalmente sembra addirittura peggiorata per gli affari». È sufficiente questa frase, pronunciata da uno dei commercianti che hanno incontrato il sindaco Basile e gli assessori Mondello e Finocchiaro mercoledì pomeriggio, a sintetizzare il mortificante livello del dibattito sull’isola pedonale di viale San Martino. Se da un lato è comprensibile l’intenzione dell’Amministrazione di voler comunque cercare un dialogo con gli esercenti del Viale, dall’altro è desolante vedere che la risposta, in gran parte, si riduce ad un contributo pressoché nullo alla causa. Arrivando persino a sfiorare lo scontro fisico. «Non voglio parlare di questo episodio – taglia corto il sindaco Federico Basile –, i commercianti sanno qual è la nostra visione di mobilità. Ho chiesto loro di fare proposte, hanno un “foglio bianco” in mano. Ci sarà un nuovo incontro, mi aspetto qualcosa di costruttivo».

È desolante la risposta anche di una parte, seppur minoritaria, della cittadinanza, che si lega a quella grottesca frase iniziale: in questi giorni, da quando il viale San Martino ha riaperto al traffico, si è registrata una media di quasi 30 multe al giorno. Tantissime, considerato il breve tratto di cui si parla e che i vigili mostrano comunque una tolleranza minima (il famoso “fischio” per far spostare l’auto, prima di passare a penna e verbale).

