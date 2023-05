Messina, duplice omicidio a Camaro San Luigi: «Quel giorno ha sparato una sola pistola»

Le certezze granitiche dei superesperti dei carabinieri del Ris. E le crepe d’indagine di cui sono convinti i difensori. In mezzo una lunga udienza cruciale in corte d’assise, forse quella della svolta processuale, dagli accenti parecchio tecnici.

Al centro il duplice omicidio di Camaro San Luigi del 2 gennaio 2022. La sparatoria di via Morabito finita in tragedia con la morte quasi istantanea del 31enne Giovanni Portogallo e dopo qualche giorno, in ospedale, anche del 35enne Giuseppe Cannavò, rimasto gravemente ferito.

Alla sbarra, come si diceva una volta, c’è un solo imputato, ed è il 37enne Claudio Costantino, presente in videoconferenza (l’Amministrazione penitenziaria, con una nota fatta pervenire alla corte, ritiene che, per motivi di sicurezza, non è possibile disporne la presenza fisica in udienza). Secondo la Procura quel giorno è lui che ha scaricato un intero caricatore di una semiautomatica calibro 9x21 addosso a Portogallo e Cannavò, non lasciando loro scampo.

Lo snodo centrale dell’udienza di ieri mattina sono state le deposizioni dei carabinieri del Ris, che hanno risposto, a lungo, a parecchie domane da parte di tutti gli attori giudiziari: i pm Marco Accolla e Roberto Conte per la Procura, gli avvocati di parte civile per i familiari di Portogallo, Cinzia Panebianco e Angela Martelli, e i difensori di Costantino, il prof. Carlo Taormina e l’avvocato Filippo Pagano, in aula con l’equipe tecnica di difesa, ovvero il criminialista Luca Chianelli, e il biologo molecolare forense Salvatore Spitaleri.

In aula sono stati sentiti per il Ris il tenente colonnello Carlo Romano per i profili ematici, e poi per gli aspetti balistici il capitano Angelo Salici e il maresciallo maggiore Francesco Fragomeni.

Gli esperti del Raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri non hanno espresso alcun dubbio in aula nel raccontare il responso delle analisi, dopo aver effettuato a suo tempo tutti gli esami (la perizia è stata poi depositata dal pm Accolla agli atti del processo): a sparare in via Morabito quel giorno almeno per undici volte è stata una sola arma, una pistola semiautomatica 9x21 (che non s’è mai trovata); sono stati ritrovati i resti di dieci proiettili che hanno raggiunto le due vittime, sei Cannavò e quattro Portogallo (lo ha detto anche l’autopsia); quell’unico proiettile calibro 9x19 repertato anche se di calibro diverso è stato sparato sempre dalla stessa pistola, perché reca le stesse identiche “tracce di sparo” degli altri; sono state due le «azioni di fuoco», una, limitata dall’interno verso l’esterno, nel cosiddetto pre-ingresso dell’abitazione di Costantino, con quattro bossoli ritrovati, e una subito dopo il pre-ingresso (»in prossimità»), quindi sempre nei pressi della casa, con altri sette colpi esplosi; non c’erano proiettili all’interno dell’abitazione («non c’era nessun elemento di natura balistica nell’abitazione»).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata