Il generale Riccardo Galletta nominato vice comandante dell'Arma

Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto la nomina del generale di corpo d’armata Riccardo Galletta a vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Di origini fiorentine, 61 anni, generale di Corpo d’armata, ha già una brillante carriera alle spalle e dal 12 gennaio del 2022 era al comando dell'Interregionale “Culqualber ” di Messina, che governa circa 15mila carabinieri tra Sicilia e Calabria, due regioni dove tra l'altro l'alto ufficiale ha consumato tappe importanti della sua carriera nella lotta a mafia e 'ndrangheta. Una particolarità: in passato l’Università di Palermo gli ha conferito la laurea “honoris causa” in Studi storici, antropologici e geografici.

In una recente intervista alla Gazzetta del Sud aveva tra l'altro dichiarato: "Bisogna prestare la quotidiana attenzione per cercare di individuare per tempo quali saranno le strategie di Cosa nostra e poter prevenire, non solo reprimere, certamente. Di fronte c’è una ’ndrangheta che, dicevamo una volta, si differenziava da Cosa nostra perché non aveva una struttura verticistica che coordinava le varie ’ndrine, mentre poi le indagini hanno dimostrato che invece esiste una sorta di direttorio, che era più difficile da combattere rispetto a Cosa nostra perché essendo caratterizzata spesso e volentieri da rapporti familiari, di sangue, registrava molte meno defezioni interne. Oggi il mondo evolve, e abbiamo scoperto che esistono una regia, delle proiezioni extra regionali e internazionali, se è vero come è vero che gestisce nel modo più efficace i traffici internazionali di stupefacenti, dai cartelli del Sudamerica fin verso l’Australia e lucra, ovviamente, moltissimo".

