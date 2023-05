Acciaierie di Giammoro, lanciato l’allarme occupazionale all’Ars

La preoccupazione c’è da tempo, ma adesso tra i lavoratori si teme il peggio dopo la presa di posizione dei sindacati che ritengono che le scelte del management della Duferco guardi più a Brescia che a Giammoro. E per evitare che possano esserci sorprese, come spesso accaduto nell’area industriale (su tutti il caso Aicon che 15 anni addietro ha chiuso nel silenzio della politica), alcuni deputati regionali stavolta hanno deciso di accendere i riflettori con il governo Schifani. I parlamentari Alessandro De Leo e Matteo Sciotto hanno presentato una richiesta di audizione al presidente della Commissione Attività Produttive dell’Ars, denunciando «la discutibile procedura di cessione del contratto di lavoro e di transazione che ha interessato (e sta interessando ndr) i dipendenti dello stabilimento di Giammoro della Duferco, per destinarli alle società del gruppo che gestiscono gli stabilimenti di San Zeno e Pallanzeno».

