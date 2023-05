Messina, convenzione Papardo-Università. Soddisfatti i sindacati

Oggi si è tenuta la riunione fortemente richiesta da FPCGIL e FVM in VI Commissione Sanità all’ARS, per discutere sulla Convenzione Quadro ospedale Papardo-Università. ”Siamo molto soddisfatti - hanno dichiarato, Antonio Trino Segretario provinciale con delega alla sanità della FPCGIL di Messina e Guglielmo Catalioto responsabile provinciale Medici FPCGIL Messina, insieme a Rosario Di Carlo Responsabile regionale di FVM (Federazione Veterinari e Medici) e Antonio Morabito Segretario Aziendale Papardo FVM - in quanto sono state integralmente accolte le nostre proposte, già rappresentate nella riunione tenutasi al Papardo”.

“In buona sostanza - sottolineano i sindacalisti - è emerso che la convenzione verrà integrata con le nostre proposte che rivendicano pari dignità fra le due diverse strutture, mantenendo ciascuno la propria identità; le nomine apicali saranno fatte dal Direttore Generale con parere vincolante del Consiglio di Direzione e le OO.SS., sarà permessa la didattica al personale ospedaliero, sarà prevista una clausola di recesso, saranno comunque escluse dal novero le SS.CC. le cui individuazioni apicali sono già state bandite in formale concorso”.

“Abbiamo evidenziato - continuano i quattro sindacalisti - come il Papardo annoveri fra le sue fila molte eccellenze e che sia il vero punto di riferimento Sanitario per la provincia di Messina e che meriti di ritornare ad essere DEA di II Livello. Unanime il consenso da parte dell’Assessore Volo, del Direttore Generale Pianificazione Strategica Iacolino, del Presidente della Commissione Laccoto e di quasi tutti gli Onorevoli presenti, contraria qualche OO.SS. Che ha mantenuto la linea presa in sede di riunione al Papardo”.

“Il confronto - concludono Trino, Catalioto, Di Carlo e Morabito - è stato proficuo e si sono diradate le nubi che si erano addensate sul futuro dell’Azienda Papardo e sull’operato del Prof. Firenze, il quale ha dimostrato grande apertura ed onestà intellettuale”.

