Il calvario di un padre a Messina: "Non vedo mia figlia da due anni"

«Non vedo mia figlia da due anni, aiutatemi». È un manager nel campo del settore immobiliare che lavora all’estero che parla, il quale ci ha contattato insieme ad uno dei suoi legali, l’avvocato Antonio Centorrino per la sua condizione di “padre separato”: «è fortemente penalizzante per alcune storture legislative, che voglio far emergere per aiutare tutti coloro che sono nella mia condizione».

Ci racconti allora...

«Sono una persona che purtroppo ha vissuto il trauma della separazione - racconta - e da subito mi sono reso conto, anche se vivo all’estero, del plagio subito da mia figlia da parte della mia ex moglie, con la quale ha inizialmente coabitato. La ragazza è stata costretta ad assumere psicofarmaci che ne minavano gravemente la volontà, tanto da determinarsi a compiere atti suicidari, accertati dai sanitari chiamati ad intervenire. Di tanto mi sono accorto poiché, qualche tempo dopo, la stessa è venuta ad abitare con me ed è stata affidata a medici specialisti che hanno escluso la necessità di detti farmaci sospendendone la somministrazione, così consentendogli di riprendere vitalità ed umore gioviale, riuscendo a diplomarsi ed iscrivendosi all’università, non mancando di intraprendere attività lavorativa presso società commerciali del luogo, così guadagnandosi indipendenza e libertà».

E poi cosa è successo?

«Purtroppo, rientrando in Italia per riabbracciare la madre, è ricaduta nel vortice del plagio, attraverso la ripresa della somministrazione di detti farmaci, con l’isolamento da ogni rapporto interpersonale diverso. Non mi è rimasto altro che denunziare i fatti all’autorità giudiziaria e, per sei mesi, non sono riuscito ad avere alcuna notizia o contatto con la figlia. Sono tornato a denunziare i fatti, invocando persino l’applicazione del c.d. “Codice Rosso” sulla scorta del fatto che nessuno ha visto mia figlia uscire di casa né in estate, né a Natale, né a Pasqua, se non sparute volte e sempre in compagnia e sotto lo stretto controllo della madre, ed ho chiesto ripetutamente all’autorità giudiziaria procedente informazioni di mia figlia, senza mai riceverne o poter interloquire con il pm, anche per essere personalmente utile alle indagini e per rendermi conto delle reali condizioni psico-fisiche di mia figlia, che, qualora regolari, mi avrebbero rassicurato, offrendo a tal fine tutte le mie discrete risorse per le relative cure, sostegno, studio e lavoro».

In concreto cosa è accaduto?

«Questo diniego ha appreso amaramente dal mio avvocato che è una stortura della legge, che prevede la possibilità di avere informazioni solo per la “persona offesa dal reato” - nel caso di specie mia figlia - e sembra che io abbia giudiziariamente assunto solo la qualifica di mero “denunziante”. Mi è stata negata, dunque, quella conoscenza ed interlocuzione con le figure istituzionali per salvaguardare i diritti e la salute di mia figlia, che anche giudiziariamente gli vengono negati».

