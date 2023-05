I giorni decisivi per il decreto Ponte sullo Stretto

L’esame del Dl Ponte entra nella sua fase cruciale. Tra domani e martedì, sarà esitato dalle competenti Commissioni parlamentari (quella per le Politiche europee ha già dato il suo via libera) e andrà al voto dell’Aula di Montecitorio. Ma proprio in queste ore, in questi giorni e settimane, c’è chi si chiede il perché dei silenzi di Giorgia Meloni su questo argomento. In effetti, da quando è premier, la leader di Fratelli d’Italia, almeno per quel che riguarda il collegamento stabile nello Stretto di Messina, ha lasciato la scena quasi esclusivamente al suo vice, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Le ultime sue dichiarazioni, almeno quelle ufficiali, sul Ponte, risalgono ai tempi della campagna elettorale per le Amministrative e per le Politiche del 2022. Quando a inizio giugno venne a Messina, per tirare la volata al candidato sindaco del Centrodestra Maurizio Croce, disse testualmente: «Bisogna fare una serie di cose che consentono al turisti di avvicinarsi più facilmente e poi c'è il tema delle merci. Il Ponte sullo Stretto è un'occasione, un tema sul quale si è a lungo dibattuto, che racconta di un'Italia nella quale le cose si pensano, ma non si sanno fare. Questa era una civiltà che costruiva in dieci giorni ponti duemila anni fa, che ancora stanno in piedi. È incredibile come ad un certo punto non siamo stati all'altezza della nostra storia. C'è anche tema generale delle infrastrutture, noi abbiamo tante peculiarità che come dicevo sono legate al tema del turismo». Un’altra occasione durante la quale parlò del collegamento stabile fu un’intervista rilasciata a Sky Tg24: «L’Alta velocità è un'opera strategica, non per il Piemonte, ma per tutto il Paese. Quindi va fatta la Torino-Lione, va portata fino in Sicilia, come va fatto il Ponte sullo Stretto di Messina».

