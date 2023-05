Municipale a Messina, Blasco comandante in proroga per altri sei mesi

Il nulla osta c’è. Per sei mesi e non per un anno, come invece pare fosse stato richiesto dal sindaco Federico Basile. Stefano Blasco rimarrà comandante della polizia municipale di Messina fino a metà novembre. L’ufficialità arriverà col decreto del sindaco stesso, ma è solo una formalità, perché da Enna sarebbe, appunto, arrivato il sì che ci si attendeva, dopo una prima interlocuzione informale avvenuta nei giorni scorsi.

Classe 1967, palermitano, Stefano Blasco dal 2016 è comandante della polizia municipale di Enna, dopo le esperienze alla guida dei vigili urbani di Lipari e Cefalù. Un anno fa, su richiesta dello stesso Blasco, a portarlo a Messina con l’istituto del comando era stato l’allora commissario straordinario di Palazzo Zanca, Leonardo Santoro. Si copriva così un “buco” creatosi, alla guida della polizia municipale, dopo l’addio di Calogero Ferlisi, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, preceduto da rapporti “turbolenti” con l’ex sindaco Cateno De Luca.

La durata dell’incarico, avviato ufficialmente il 15 maggio di un anno fa, era di un anno. In prossimità della scadenza, però, ecco qualche scricchiolio a Palazzo Zanca. Col passare delle settimane, infatti, si fa largo la sensazione che non sia intenzione dell’Amministrazione prolungare la permanenza di Blasco a Messina, complice un “amore” mai del tutto sbocciato con il sindaco Basile.

