Primo Maggio, i sindacati ad Atm: "Niente elezioni, niente premio per i lavoratori?

Lo scorso anno Atm Messina distribuì per la ricorrenza del primo Maggio un “premio” ai dipendenti, "chiediamo al presidente Campagna il perché quest’anno non si sia ripetuta questa lodevole iniziativa - dichiara Michele Barresi segretario Uiltrasporti Messina - dando così spazio ai dubbi dei tanti che lessero in quella decisione, presa alla vigilia delle amministrative del 2022, una mossa elettorale dell’amministrazione De Luca".

"Quando una squadra vince il merito non va solo al capitano o all’allenatore ma a tutti i componenti del gruppo". E' con queste parole che il Presidente di ATM S.p.A, Giuseppe Campagna aveva annunciato il premio straordinario che la Società decise di dare ai propri dipendenti, valorizzando il merito e le best practice aziendali. "Ci appare strano pertanto che quest’anno il Presidente di Atm non la pensi così, eppure assistiamo ad un susseguirsi di comunicati aziendali sui risultati societari raggiunti e sui bilanci virtuosi - continua Barresi - e se la squadra continua ad essere vincente chiediamo perché anche quest’anno il merito non sia stato diviso coi lavoratori".

"Senza polemica pertanto invitiamo il Presidente a rivedere la sua decisione - conclude Barresi - non volendo pensare che due scioperi dei sindacati o il malcontento del personale sui conteggi del contratto integrativo e sulle condizioni di lavoro siano state ritenute dai vertici Atm utili ragioni per adottare in questa occasione una scelta diversa sul premio".

