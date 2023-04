Messina, il PalaRescifina da ottobre tornerà a ospitare concerti

«Il PalaRescifina tornerà a ospitare presto concerti ed eventi. Non fatemi dire date e nomi, ma sono convinto che a settembre potremmo essere pronti e quindi poter partire dal mese successivo». Musica e parole – ed è proprio il caso di dirlo – dell'assessore allo sport, spettacolo e mercati Massimo Finocchiaro intervenuto nei giorni scorsi nello studio di Gazzetta del Sud online per partecipare alla trasmissione condotta da Salvatore De Maria.

Tre gli argomenti trattati: il cartellone degli eventi presentato mercoledì scorso, la situazione degli impianti sportivi e quella dei principali mercati rionali cittadini. Incipit inevitabile il cartellone degli eventi, allo stato attuale ancora incompleto ma in via di definizione.

Un cartellone “sub judice” come valutazione generale ma che potrebbe regalare nei prossimi giorni delle sorprese: «Beh, è vero che non è completo – assicura l’assessore Finocchiaro – ma siamo sicuri che alla fine offriremo un grande spettacolo ai messinesi. Ci sono altre sorprese che non abbiamo potuto svelare perché ci sono accordi con le produzioni e dobbiamo aspettare loro prima di ufficializzare alcuni eventi. Ma abbiamo preferito comunque presentare quello che avevamo già perché così chi vuole si può organizzare». Mare protagonista con tanti eventi sportivi (il campionato italiano slalom “Vento dello stretto” di windsurf, il “Village Vele dello Stretto”, offshore “Tommy One”) e poi la gastronomia con il Messina Street Fish, il Messina Wine Fest e “Stockrock: Scirocco, malanova e Piscistoccu”.

