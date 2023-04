Monforte, gatta ferita a morte con una fucilata

Un altro grave, gravissimo atto di violenza ai danni di un povero animale, stavolta una gatta. Con l'hashtag #GiustiziaPerMietta #NoAllaViolenzaSugliAnimali Catia Merulla ha reso nota sui social una vicenda dal triste epilogo al fine di sensibilizzare e scongiurare altre azioni criminali contro gli amici a 4 zampe. «Oggi voglio condividere con voi una storia che mi ha spezzato il cuore. Una storia di amore, dolore e indifferenza accaduta a Monforte. Protagonista è Mietta, una gatta che ha lottato per amore e istinto di sopravvivenza, e il suo triste destino per mano di un individuo crudele» – ha iniziato a scrivere la ragazza in un accorato post: «Mietta è arrivata a casa nostra come un'ombra silenziosa, in cerca di un po' d'amore. Nonostante avessimo già un altro gatto, ha conquistato i nostri cuori e abbiamo deciso di prendercene cura». La trovatella, in perfetta salute, sterilizzata e vaccinata, amava stare spesso all'aperto e non dava mai fastidio a nessuno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata