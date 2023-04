Messina, guasto sul cavo: molte vie restano al buio stasera

Il Servizio di Politiche Energetiche comunica che a causa di un guasto sul cavo di distribuzione primario, probabilmente causato da perdita della condotta idrica di AMAM s.p.a., l'impianto di illuminazione del quadrilatero compreso tra le vie T. Cannizzaro, C. Battisti , S. Cecilia e dei Mille resterà disattivato questa sera.

Si avvieranno al più presto le operazioni di scavo in trincea lungo la via dei Mille per la sostituzione del cavo armato.

