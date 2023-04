Bollette Amam a Messina, le precisazioni dell'azienda: calcoli elaborati in base alla delibera Arera

In relazione all’ultima fattura inviata dall’Amam e relativa al primo bimestre 2023, l’Azienda e il Comune di Messina precisano quanto segue. “Con riferimento alla voce UI2 allocativa (acqua fognatura e depurazione), gli importi indicati sono stati elaborati in attuazione delle formule contenute all’interno degli allegati attuativi della delibera Arera n. 580/2019, a cura della società che ha seguito l’Azienda per l’attuazione dei processi regolatori relativi al periodo MTI2-2018 (2018-2019) e MTI-3 (2020-2023), cui Amam ha richiesto ulteriore verifica, ottenendo conferma dell’esattezza delle somme indicate”.

In merito poi, “alla presunta prescrizione relativa alla quota UI2 allocativa recupero 2020 (acqua fognatura e depurazione), si evidenzia che gli importi afferiscono ad oneri di natura perequativa e non corrispettiva, interpretazione suffragata anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2339/2023 del 07/03/2023”.

“L’intera questione è comunque oggetto della nostra massima attenzione – assicura il Sindaco Federico Basile – e per questa ragione è stato dato comunque mandato alla Presidente di Amam Loredana Bonasera di richiedere un ulteriore parere ad Arera (Autorità Nazionale che regola il Servizio Idrico Integrato), affinché la stessa chiarisca i principi sulla quale si basa la tematica evidenziata”.

