Tangenziale di Messina, venerdì 5 maggio si aprirà al traffico il bypass Baglio

Scatterà venerdì 5 maggio la nuova circolazione lungo la tangenziale di Messina con l'apertura del bypass Baglio. E' quanto ha deciso il Cov prefettizio che si è appena concluso. Una variazione della viabilità che porterà alla fine dell'obbligo di uscita a Giostra per chi viene da Villafranca e soprattutto segna l'inizio dell'ultima fase dei lavori per la ricostruzione del viadotto Ritiro fermo al 90% della sua realizzazione da parecchi mesi.

Tutti mezzi che viaggiano da Villafranca verso Messina saranno indirizzati nella carreggiata lato valle, dove sarà attivato un doppio senso di circolazione di tre chilometri e mezzo.

Il salto di carreggiata avverrà all’altezza delle due gallerie Baglio che si trovano poco prima dello svincolo di Giostra. Ma spieghiamo bene cosa accadrà: per i primi 15 giorni del doppio senso ci sarà una viabilità molto particolare. Chi arriva da Villafranca arrivato alla galleria Telegrafo avrà due possibilità: la prima rimanere sulla corsia di destra ed essere obbligato, come succede adesso ad uscire allo svincolo di Giostra e, se vuole proseguire fino a Boccetta (ma solo fino a Boccetta) fare la rotatoria del viale riprendere l’autostrada e appunto uscire al successivo svincolo. Non potrà però andare oltre. Se l’automobilista invece deve andare a Messina centro o proseguire in direzione Catania dovrà utilizzare il Bypass Baglio passare nella carreggiata opposta e utilizzare una bretella (San Corrado) che si trova dopo lo svincolo di Boccetta e proseguire il suo viaggio. Tutto questo per consentire alla Toto costruzioni di completare il bypass realizzato per consentire l’uscita a Boccetta da parte di chi viene dalla carreggiata opposta. Operazione è questa che si concluderà in una decina di giorni dopo i quali lo svincolo di Giostra sarà chiuso per i lavori definitivamente. Nei primi 15 giorni dunque chi provenendo da Villafranca dovrà andare a Boccetta dovrà uscire a Giostra. Chi abita a Giostra e deve andare verso Catania dovrà entrare a Giostra, uscire a Boccetta e rientrare sempre a Boccetta per poi andare verso Sud.

La nuova viabilità, con il doppio senso di circolazione, dovrebbe proseguire fino al prossimo ottobre, quando dovrebbero terminare i lavori cominciati sei anni fa.

La tempistica

Secondo quanto rappresentato dal Consorzio Autostrade Siciliane, in una prima fase di circa due settimane verranno mantenuti aperti gli svincoli di Giostra e di Boccetta per chi proviene da Palermo, fino a quando rimarrà operativa la sola uscita di Messina Boccetta per una durata preventivata, dalla ditta esecutrice, di sei mesi circa. Tale periodo consentirà di “ricomporre” l’ultimo tratto di viadotto mancante, fino alla riapertura definitiva, dopo oltre 6 anni di lavori, del viadotto “Ritiro”, che permetterà di giungere nella città di Messina senza alcun’altra interruzione.

Viabilità e mezzi di soccorso

In particolare, per consentire l’effettuazione di tali lavori, è stato realizzato un by-pass autostradale all’altezza della galleria denominata “Baglio”, che devierà il flusso di veicoli sul tratto di viadotto “Ritiro” recentemente realizzato e che sarà percorribile a doppio senso di circolazione. Mentre la viabilità in uscita da Messina non subirà variazioni, chi accede nella città dello Stretto proveniente da Palermo, troverà dettagliate indicazioni che saranno predisposte sia a cura del CAS sia a cura del Comune di Messina. Analoghe informazioni saranno fornite dalle Polizie Municipali dei Comuni di Villafranca, Rometta e Saponara, qualora per motivi emergenziali dovesse essere deviato il traffico sull’arteria Statale che attraversa detti comuni. Non è stato tralasciato, nel corso della riunione, l’aspetto connesso al transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza, per i quali sono state fornite dettagliate indicazioni sulle modalità di percorrenza, anche a seguito della sensibilizzazione manifestata al tavolo, dai rappresentanti del 118 e dei Vigili del Fuoco. L’impegno assunto dai tutti i convenuti è stato quello di mitigare al massimo gli eventuali disagi per l’utenza autostradale e per la cittadinanza messinese, nella considerazione che tale tratto di strada “tangenziale”, rappresenta la principale via di collegamento tra gli estremi dell’abitato urbano.

Controlli nel periodo estivo e manutenzione h24

Saranno opportunamente vigilati, è stato così concordato, i punti che potrebbero comportare criticità alla viabilità, ponendo massima attenzione, in forma continua e costante, nel periodo di maggiore afflusso veicolare compreso tra il 15 luglio ed il 31 agosto prossimi, nonché in tutte le giornate contrassegnate da “ bollino nero”, principalmente per le indicazioni di traffico da e verso il continente. Il CAS, al tavolo, ha garantito la presenza di squadre di manutenzione e viabilità operative h24 lungo l’arteria autostradale per ogni eventuale necessità, oltre l’attivazione di mirati servizi da parte di società di soccorso meccanico, abilitate all’esercizio in autostrada, al fine di poter raggiungere, nel minor tempo possibile, i luoghi di potenziale intervento. I rappresentanti dei comuni viciniori hanno manifestato piena disponibilità a fornire ogni utile contributo sul territorio di competenza, in casi di emergenza. L’ANAS ha garantito, anch’essa, la massima disponibilità di intervento in casi di criticità della viabilità, qualora dovesse utilizzarsi la percorrenza alternativa sulla SS.113 DIR (Granatari- Orto Liuzzo) e sulla SS.113 (zona Ritiro - Rometta).

