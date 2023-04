Vulcano, dopo 16 mesi riprenderanno domani le escursioni sul cratere "La Fossa"

Riprenderanno da domani le escursioni sul cratere "La Fossa" di Vulcano, interrotte, ormai, da sedici mesi, per via dell'innalzamento dei valori delle emissioni gassose, in particolare di Co2. E’ stato, infatti, installato e collaudato l'impianto di video - sorveglianza che disciplinerà l'accesso degli escursionisti. Posizionata anche la segnaletica monitoria ed effettuata la delimitazione del sentiero che bisognerà percorrere. In conseguenza di ciò il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo ha emesso, oggi pomeriggio, apposita ordinanza con annessi allegati (regolamentazione, norme di autoprotezione, planimetria del percorso). Sarà una riapertura a "condizione" e avverrà, come premesso, sotto la stretta sorveglianza di occhi elettronici e attraverso un percorso che esula dal campo dove si trovano le fumarole crateriche. Il sistema di apertura e chiusura sarà affidato ad un sistema automatizzato con degli avvisatori luminosi che, informeranno, gli escursionisti sul via libera, o meno, alle scalate. Il percorso sarà, inoltre, sorvegliato con videocamere a registrazione continua, dotate di sensori di movimento e collegate, oltre che con le forze dell’ordine, anche con la protezione civile comunale, in modo che si intercettino escursionisti che salgono sul vulcano durante i periodi di divieto o che superino i limiti del percorso consentito, inoltrandosi verso il campo fumalorico. La salita, inoltre, sarà vincolata alle condizioni meteo, in particolare allo spirare del vento e, quindi, della direzione verso la quale, questi, sospingono i gas dalla sommità craterica. Sarà consentita, in primavera/estate, solo, nelle fasce mattutina (6,30 – 10, 30) e pomeridiana (16 – 19,30), con blocco, nei mesi estivi, nelle ore di più intensa calura. In autunno/inverno sul vulcano si potrà accedere dalle 7 e 30 alle 16 e 30.

