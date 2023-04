La Sicilia e l’Alta velocità ferroviaria che non c’è (e non ci sarà). Con o senza Ponte

C’è un’amara realtà che prescinde dall’eterno dibattito tra favorevoli e contrari al Ponte sullo Stretto: la Sicilia non ha l’Alta velocità ferroviaria e non l’avrà, nemmeno quando si concluderanno i lavori in corso nei maxi-cantieri da oltre 11 miliardi di euro, nemmeno se e quando dovesse essere realizzato il Ponte. Non solo. Ad oggi esiste ancora un ampio tratto – quasi 90 chilometri – a binario unico, in un tragitto chiave, quello tra Messina e Palermo: tra Patti e Castelbuono, estremizzando la sintesi, si viaggia con una ferrovia da fotografie in bianco e nero. Altro che Frecciarossa o di chissà quale altro colore.

Quindi tanti soldi spesi per nulla? No, ma tutto sta nel dare il giusto nome alle cose. I lavori che si stanno realizzando lungo la linea Palermo-Catania-Messina aumenteranno la velocità, ma non la renderanno “Alta velocità”, una definizione che segue parametri precisi: negli anni Settanta (sì, esisteva già allora, da qualche parte) il valore minimo era di 200 km/h, dal 2008 l’Unione Europea lo ha innalzato a 250 km/h. Sotto questi numeri non è Alta velocità. E se non lo è non dipende dai treni, ma dalle infrastrutture sulle quali viaggiano, che devono rispettare rigidi requisiti.

Le ferrovie che si stanno realizzando in Sicilia nei vari lotti che, sommati, raggiungono gli 11,2 miliardi di euro di lavori, non hanno quei requisiti. La punta massima di velocità che si raggiungerà sarà di 200 km/h, ma per ampi tratti si scenderà ben al di sotto.

