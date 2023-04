Smottamento al cimitero di Capo d’Orlando, danni ingenti ai loculi

Uno smottamento del terreno ha causato ingenti danni in quattro blocchi nella zona est del cimitero orladino. Vistose crepe, larghe a volte anche più di dieci centimetri, stanno mettendo in serio pericolo le strutture cimiteriali, interi blocchi che accolgono i loculi su più piani. In uno di questi si è anche staccata parte dell’impermeabilizzazione con membrana bituminosa posizionata a protezione dei solai che dovrà adesso essere ripristinata il prima possibile.

È ben visibile anche il cedimento della pavimentazione. Per questo il Comune di Capo d’Orlando ha predisposto lavori urgenti per bloccare lo smottamento grazie ad alcune infiltrazioni di cemento che verranno effettuate in questi giorni.

L’origine del danno al cimitero di Capo d’Orlando, riguardante una zona che, in ordine di tempo, è l’ultima ad essere stata costruita, va ricercata nel maltempo del 9 e 10 febbraio di quest’anno.

