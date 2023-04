Il cratere La Fossa di Vulcano di nuovo meta di escursionisti

Sarà riaperto alle escursioni il cratere “La Fossa” di Vulcano, chiuso dall’ottobre del 2021 per l’innalzamento dei valori delle emissioni gassose dalle fumarole crateriche. Avverrà il 24 aprile, non appena sarà installata la segnaletica monitoria e collaudate le apparecchiature di videosorveglianza, previa emissione di ordinanza sindacale, con annesso regolamento e misure di autoprotezione, che ne disciplinerà l’accesso. Lo ha comunicato ieri pomeriggio ai cittadini di Vulcano, in un incontro, il sindaco di Lipari Riccardo Gullo.

Il via libera segue la riunione tenutasi venerdì, in videoconferenza, tra le varie componenti del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, insediatosi nel marzo del 2022. Riunione nella quale il primo cittadino liparese ha esposto il piano, predisposto in sinergia con il responsabile della Protezione civile comunale Domenico Russo. Sarà come illustrato dal sindaco ai cittadini di Vulcano una riapertura a “condizione” e avverrà sotto la stretta sorveglianza di occhi elettronici e attraverso un percorso che esula dal campo dove insistono le fumarole crateriche. La salita sarà vincolata alle condizioni meteo, in particolare allo spirare del vento, e quindi della direzione verso la quale questi sospingono i gas della sommità craterica.

