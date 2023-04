I costi del ponte sullo Stretto. E le altre opere al Nord?

Nelle ultime 24 ore, a tenere banco, a livello nazionale, è stata la questione dei costi di realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Nel Def è stata indicata una previsione di 14,5 miliardi, e non c’è ancora la copertura finanziaria perché ovviamente si è alla fase del riavvio delle procedure, con il decreto che attende di essere convertito in legge.

Troppi soldi per il Ponte sullo Stretto? Ne vale la pena? Non è meglio spenderli altrove? Domande che si rincorrono certamente non da oggi, ma da tempo immemorabile, ogni volta che si torna a (ri)parlare dell’attraversamento stabile. Certo, con 14,5 miliardi di euro si potrebbero fare mille opere benefiche nei Paesi africani devastati dalla carestia e dalla siccità. Ma nel dibattito nazionale non si dice mai che al Nord, soltanto per tre opere e interventi programmati negli ultimi anni – citiamo le spese per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, gli oltre 30 chilometri di devastanti svincoli-gallerie della Gronda di Genova e il pur utile Mose di Venezia, tralasciando la Tav Torino-Lione e tante altre infrastrutture miliardarie – il costo complessivo è di 2 più 5 più 7, cioè di 14 miliardi di euro, di cui nessuno chiede conto e ragione.

In un pregevole articolo-studio di Roberto Mazza, su “Fleet Magazine”, vengono elencati i dieci Ponti finora più imponenti e costosi realizzati nel mondo. Si parte dal decimo per arrivare al primo. Il “New Champlain Bridge”, in Canada, dal costo di 3,4 miliardi di dollari, è ancora in fase di costruzione sul fiume S. Lawrence a Montreal. Si tratta di un ponte sospeso di 3,4 km, solo viario e pedonale, non ferroviario. Nono è il “Kerch Bridge” (300 miliardi di rubli, cioè 3,4 miliardi di euro), il contestatissimo ponte costruito dopo che la Russia si è impossessata della Crimea nel 2014. Lungo poco meno di 20 km, è il ponte più lungo d’Europa. È stato danneggiato durante la guerra in Ucraina, con l’esplosione dell’8 ottobre 2022, i lavori di riparazione sono finiti a febbraio e il ponte è tornato in funzione. con il suo... Ponte.

