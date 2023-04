San Piero Patti, colpì il fratello con un coltello da macellaio: condannato a 6 anni

Arriva la condanna a sei anni di reclusione nei confronti di Riccardo Candido, trentanovenne originario di San Piero Patti ritenuto responsabile di aver tentato di uccidere il fratello accoltellandolo al collo. Il drammatico episodio si verificò il 24 dicembre dello scorso anno.

L’uomo era stato appena raggiunto da un provvedimento spiccato dall’Autorità giudiziaria, che aveva disposto l’allontanamento dalla casa familiare, poiché indiziato di maltrattamenti nei confronti di alcuni congiunti e aveva quindi trovato alloggio in una struttura ricettiva nella frazione marina di Patti.

Quella sera, alla vigilia di Natale, il padre e il fratello trentaseienne decisero quindi di recapitargli un borsone con alcuni vestiti di ricambio e altri effetti personali. La vista dei parenti scatenò però la violenta reazione dell’uomo, che al culmine delle escandescenze afferrò un coltello da macellaio, dirigendosi verso il fratello, che si trovava ancora all’interno dell’automobile, e colpendolo con un fendente al collo. Immediatamente, il ferito fu trasportato all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove il personale sanitario gli prestò le cure del caso, non lo giudicò in pericolo di vita e stabilì il ricovero per diversi giorni, in prognosi riservata. Fortunatamente, infatti, la coltellata non raggiunse organi vitali.

