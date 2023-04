Ospedale di Taormina al collasso, D'Aveni a Bolognari e De Luca: "Protestiamo insieme"

L’incertezza sul futuro dell’ospedale San Vincenzo e le preoccupazioni sul destino di diversi reparti diventano uno dei temi in primo piano a Taormina quando manca poco più di un mese alle elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio. Non si esclude che i tre candidati a sindaco possano trovarsi a manifestare insieme nei prossimi giorni sulla situazione del presidio: questa almeno è la proposta lanciata ieri da uno dei pretendenti alla sindacatura, Antonio D’Aveni, che ha chiesto all’attuale primo cittadino Mario Bolognari e a Cateno De Luca di «sospendere per due o tre ore la campagna elettorale, per protestare in modo unitario sui problemi dell’ospedale».

«La proposta – ha dichiarato D’Aveni – è quella di organizzare una protesta che potrebbe tenersi il 20 aprile. La richiesta che faccio è quella di manifestare io, Bolognari e De Luca per il nostro ospedale. Auspico che per qualche ora si possa mettere da parte la campagna elettorale e protestare tutti e tre insieme con un sit-in di fronte all’ospedale». Adesso bisognerà, ovviamente, vedere quali saranno le valutazioni dei candidati a sindaco, se vorranno accettare o preferiranno declinare questa proposta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata