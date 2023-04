Allerta tsunami, una rete più estesa e sofisticata per le Eolie e il comprensorio di Milazzo

Un finanziamento della Regione siciliana per la realizzazione di un nuovo sistema di prevenzione del rischio tsunami nelle isole Eolie e nel comprensorio milazzese. Con un bando del Dipartimento regionale di Protezione civile vengono destinati oltre 750 mila euro, a valere su fondi Po Fesr Sicilia 2014-2020, per affidare la realizzazione di un avanzato sistema di allerta acustico da installare su tutte e sette le isole Eolie e a Milazzo.

Il sistema, in atto attivo, testato già un paio di volte, è “limitato” a Stromboli e Ginostra e solo parzialmente al comprensorio milazzese. L'appalto sarà assegnato con procedura di gara telematica, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su piattaforma “Sitas e-procurement”.

La fornitura delle apparecchiature dovrà essere effettuata entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Nello specifico il progetto Salt (Sistema di allerta tsunami) ha lo scopo di realizzare un sistema di allarme fonico-sonoro, sia automatico che manuale, a supporto delle attività del servizio nazionale di Protezione civile, per allertare le popolazioni interessate da maremoti, generati da eventi calamitosi dello Stromboli o da sismi in area mediterranea.

