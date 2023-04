Ponte sullo Stretto, ecco chi sono i tecnici che si pronunceranno sul decreto

Tra i tecnici che daranno il loro contributo all’esame sul “decreto Ponte”, c’è Fabio Cintioli, una delle eccellenze messinesi, docente ordinario di Diritto amministrativo all’Università degli studi internazionali di Roma l, già magistrato ordinario, nei settori penale e civile, giudice al Tar, consigliere di Stato e componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, assistente alla Corte costituzionale, consigliere giuridico del presidente del Senato nella XIV legislatura, nonché segretario generale dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. È stato tra gli artefici della riforma del Diritto societario. Ha insegnato in diversi Atenei, quali la Luiss di Roma, la Bocconi di Milano e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. È tra i massimi esperti italiani di Diritto amministrativo, di concorrenza, di appalti pubblici e contenzioso. Sarà sentito, dunque, per i complessi aspetti giuridici legati alla revoca della messa in liquidazione della società Stretto di Messina e alla riviviscenza dei contratti con le imprese del vecchio Consorzio Eurolink.

Ennio Cascetta è professore ordinario di Pianificazione dei sistemi di trasporto all’Universitas Mercatorum di Roma, ha insegnato alla “Federico II” di Napoli e al “Massachusetts Institute of Technology” di Cambridge, negli Stati Uniti. Per dieci anni è stato assessore alla Pianificazione e ai Trasporti della Regione Campania e, sotto il ministro Delrio, coordinatore della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico e lo sviluppo delle infrastrutture. Cascetta è stato uno dei componenti della Commissione istituita dall’ex ministra PaolaDe Micheli, quel gruppo di studio che ha riproposto l’ipotesi del Ponte a più campate.

Mauro Dolce è professore ordinario di Tecnica delle costruzioni all’Università Federico II di Napoli, è stato assessore nella Giunta regionale calabrese di Occhiuto. Alla “Federico II” di Napoli ha insegnato anche il prof. Federico Massimo Mazzolani, docente emerito di Tecnica delle costruzioni che, più volte, in pubblici dibattiti, ha sostenuto la tesi che «il progetto attuale del Ponte costituisce un salto tecnico eccessivo rispetto ai ponti sospesi finora realizzati». Claudio Modena ha insegnato Tecnica delle costruzioni all’Università di Padova e Giovanni Tesoriere è professore ordinario di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti all’Università Kore di Enna. Infine, Francesco Russo, docente ordinario di Ingegneria dei trasporti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

