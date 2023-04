Il dossier: ecco le ragioni a sostegno del Ponte tra Sicilia e Calabria

«La realizzazione del nuovo Ponte sullo Stretto rappresenta un volano di crescita economica e sociale per la Sicilia e la Calabria in termini di attività commerciali, occupazione e flussi di persone e merci. La realizzazione del Ponte sullo Stretto si colloca all’interno di un contesto economico e sociale in profonda crisi nelle aree interessate, che avrebbero l’occasione di uscire da un isolamento fisico, economico e sociale».

È la premessa, la prima di una serie di motivazioni contenute nelle relazioni del Governo nazionale e delle imprese del vecchio Consorzio Eurolink, oggi Webuild, che sono pronte a ripartire con l’aggiornamento del progetto definitivo del 2011 e che, stando alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, garantiscono la definizione del progetto esecutivo entro il 31 luglio del 2024. La data che è stata fissata dal Governo ed è contenuta nel “decreto Ponte” che, dopo la firma del capo dello Stato, ora comincerà, subito dopo Pasqua, il suo iter parlamentare di conversione in legge.

La connessione Sicilia-Calabria, la fine dell’isolamento (rappresentato da un gap, quello dell’insularità, i cui costi sono stati calcolati, in un recente studio della Regione siciliana, in 6-7 miliardi annui) e lo sviluppo delle due regioni più arretrate del Sud è, dunque, la prima motivazione che ha spinto il Governo Meloni a far ripartire le procedure che erano state bloccate oltre dieci anni fa dall’ex premier Mario Monti.

