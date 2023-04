Barcellona, la morte del geometra Nino Cilona: via ai rilievi del perito della Procura

Inizieranno il prossimo 18 aprile, alle 11, le operazioni peritali nell'area del “Centro mercantile Sicilia S.p.A” di Milazzo, di proprietà del Consorzio Asi, dove il 4 marzo scorso si è verificato il tragico infortunio sul lavoro che il giorno dopo ha causato la morte del geometra, Nino Cilona 42 anni. Accertamenti tecnici che sono stati affidati dal sostituto procuratore Luca Gorgone al consulente tecnico, ingegnere Roberto Della Rovere, e che si concluderanno entro 90 giorni. L’edificio ed il capannone sottoposti ai rilievi sono quelli sui quali il geometra Nino Cilona, professionista incaricato per un accertamento tecnico, mentre effettuava il sopralluogo su camminamenti in cemento armato, forse a causa di una caduta è sprofondando nel vuoto dal tetto deteriorato, costituito da onduline di eternit, cemento amianto.

Nel procedimento, allo stato attuale, resta indagato soltanto l'imprenditore Domenico Grillo, 57 anni, originario di Torregrotta e residente a Milazzo, il quale è sub locatario del capannone di proprietà dell'Asi in liquidazione. Grillo è difeso dall'avvocato Alessandro Mirabile che ha indicato consulente di parte il perito fisico Antonino De Domenico. I familiari della vittima, invece, sono rappresentati dall'avvocato Nino Aloisio, che si avvarrà della consulenza dell'ingegner Giuseppe Alizzi.

