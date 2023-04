Barcellona, violenza a ragazzina: accusati messi alla prova

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Messina, Claudia Bernardo, nel procedimento con il rito abbreviato, ha accolto l'ammissione alla messa alla prova, per i due minorenni di 15 anni, entrambi di Barcellona, accusati di aver compiuto nel pomeriggio del 7 dicembre 2022, atti di violenza sessuale in concorso, ai danni di una ragazzina di appena dodici. Una minorenne che vive con la sua famiglia in un paese dell'hinterland di Barcellona. È stata accolta dunque la richiesta dei difensori dei due quindicenni, gli avvocati Diego Lanza, Tindaro Grasso ed Enzo La Torre.

La violenza sarebbe stata consumata dopo un pomeriggio che i due ragazzi e la vittima hanno trascorso in compagnia della stessa comitiva che si radunava quasi quotidianamente nella piazzetta del paese.

