Accoltellamento a Messina: “Non mi sono per niente pentito...”

Pensava di averlo ucciso. Aveva progettato tutto dalla sera prima. Dopo averlo accoltellato è entrato tranquillamente in un bar dell’Annunziata a prendere “mezzo freddo”, che dalle nostre parti è un caffè un po’ più lungo. Ha parlato con un altro parrocchiano dicendogli che lo aveva «scannato», e quello è sbiancato in volto, poi s’è presentato al commissariato Nord, ha citofonato e ha confessato ai poliziotti tutto quanto.

Eppure «... non mi sono per niente pentito del gesto che ho fatto e sono sereno anche se sono credente e praticante ed il quinto comandamento dice di non uccidere», ha detto ai poliziotti dopo aver raccontato tutto.

Sono frangenti sconvolgenti quelli vissuti da vittima e carnefice, vicini di casa e di chiesa, la mattina presto di lunedì davanti a Sant’Elena, in via Principessa Maria, quando il 52enne Tommaso Calogero ha accoltellato quasi a morte l’ottantenne che conosce bene, poiché entrambi frequentano assiduamente la parrocchia e collaborano quasi giornalmente per le funzioni religiose.

Da ieri il pm Marco Accolla, che segue il caso con la polizia, ha chiesto ufficialmente al gip la convalida del suo arresto e l’applicazione del carcere per il 52enne, che è assistito dall’avvocato Luigi Mobilia.

