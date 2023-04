Patti, quattro condanne per l'operazione “Palladio”

Condannati quattro imputati nel processo col rito abbreviato al Tribunale di Patti scaturito dall’operazione “Palladio”, su decine di furti perpetrati nella zona tirrenico nebroidea della provincia di Messina.

Alla sbarra quattro giovani di origini palermitane, di età compresa tra i 22 i 39 anni, ritenuti responsabili dal giudice per le udienze preliminari Ugo Domenico Molina, con la continuazione delle condotte contestate.

La pena più alta è stata comminata a Giovanni Barone, condannato a quattro anni e dieci mesi di reclusione oltre a 1.400 euro di multa, riconosciuta la recidiva.

Per Angelo Barrile è quindi arrivata la condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione e 1.700 euro di multa.

Nei confronti di Giuseppe Rizzuto è stata invece disposta la pena a tre anni e sei mesi di reclusione con 1.200 euro di multa.

A Luigi Minaudo, infine, riconosciuta anche in questo caso la recidiva, è stata applicata la pena a tre anni e otto mesi di reclusione, oltre a 1.220 euro di multa.

