Pace del Mela, rimane tetraplegico dopo un incidente: gara di solidarietà per Giuseppe

Si è formata una catena umana social per raccogliere fondi a sostegno di Giuseppe Merulla, il quarantesettenne di Pace del Mela, da tutti stimato per i suoi modi di fare educati e gentili, coinvolto in un grave incidente a Giammoro che lo ha reso tetraplegico. La gara di solidarietà è partita sulla piattaforma gofundme e sta avendo larga eco: a lanciarla recentemente è stata un’amica di famiglia del giovane, Marianna Oriti, per raccogliere quanto più possibile e sostenere le ulteriori necessarie cure specialistiche nel centro di riabilitazione di Innsbruck, dove Merulla è ricoverato dal mese di dicembre. Si tratta dello stesso centro in cui fu trasferito il campione di Formula 1 Michael Schumacher dopo l’incidente con gli sci che lo ha paralizzato. Lì Merulla ora sta facendo i primi veri progressi. Ha iniziato ad articolare poche parole e riconosce alcuni dei suoi familiari. Come spiega nel suo accorato appello la Oriti, Giuseppe a maggio del 2021 è rimasto coinvolto in un terribile incidente mentre era in sella alla sua moto e a seguito del quale ha riportato gravissime lesioni. Dopo una lunga degenza ospedaliera, è stato ricoverato in una struttura riabilitativa a Messina e successivamente trasportato a Innsbruck.

