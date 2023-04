Messina, la lite all'ospedale "Papardo": la vicenda sfocia in una denuncia penale

Sfocia in una denuncia ai carabinieri la grave quanto spinosa vicenda dell’aggressione di qualche giorno fa nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo. Il cardiologo interventista colpito in volto, e giudicato guaribile in 20 giorni, dopo le cure mediche al Pronto soccorso dello stesso “Papardo”, da cui è poi stato inviato per una consulenza al Policlinico, ha sporto denuncia, venerdì scorso, in una caserma dell’Arma. Indice puntato, nell’atto, contro chi ha sferrato il pugno, un cardiochirurgo, nella stanza della Direzione del reparto. Assistito dall’avvocata Elena Florio, sotto la lente ci sarebbero azioni che vanno dalle lesioni personali alle minacce, passando per la calunnia. Sulla vicenda è in corso una indagine interna da parte di una Commissione del Papardo, su input del commissario straordinario dell’azienda Alberto Firenze, il cui responso è atteso a stretto giro.

© Riproduzione riservata