Filicudi, salta la corsa Liberty Lines: 30 turisti bloccati sull'isola. Monta la protesta

Salta la corsa pomeridiana per Filicudi del monocarena Liberty Lines e monta la protesta degli abitanti dell’isola. Ieri pomeriggio il mezzo veloce, dopo essere partito da Lipari per raggiungere Salina, Filicudi e Alicudi si fermava a Salina e di non proseguiva per Filicudi e Alicudi a causa del mare mosso.

A bordo c’erano circa 60 persone che dovevano raggiungere Filicudi ed in attesa sull’isola vi erano 30 turisti che dovevano raggiungere Milazzo e successivamente l’aeroporto di Catania. Il mancato proseguimento del mezzo per Filicudi ha fatto scattare la protesta di coloro che dovevano arrivare sull’isola e che invece sono dovuti ritornare a Lipari.

«Sarebbe bastato mettere in linea – afferma Giuseppe Parrella, uno dei passeggeri – un aliscafo invece del monocarena che a detta del comandante che guidava il mezzo, è inadeguato a queste condizioni meteo. Una situazione insostenibile la nostra che ci penalizza in quanto più lontani dalla terraferma rispetto alle altre isole. Le corse per Filicudi e Alicudi negli anni sono state ridotte invece di essere incrementate e ad Alicudi non è stato dragato il fondale del molo, così ci hanno affibbiato il monocarena che ha un pescaggio minore».

© Riproduzione riservata