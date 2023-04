Discarica "fuorilegge" a Ginostra: a processo l'ex sindaco di Lipari e altri due

Un decreto di citazione diretta in giudizio è stata emesso, a conclusione delle indagini preliminari, a carico dell’ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni, del Rup e dirigente del Comune di Lipari Mirko Ficarra e del rappresentale legale della società Loveral, Carmelo Vraca Pinto, dalla sostituta procuratrice di Barcellona, Dora Esposito. L’udienza si terrà il 21 giugno davanti al giudice Maria Cristina Polimeni. Al centro dell’indagine quanto accaduto nel piccolo borgo di Ginostra, sull’isola di Stromboli, tra il 28 luglio 2017 e il 3 marzo 2021. Ai tre, in concorso tra loro, viene contestato di «aver realizzato e gestito, su area demaniale, occupata abusivamente, una discarica abusiva in assenza di autorizzazione, posizionando dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ove abbandonavano, in modo incontrollato, anche accatastandoli alla rinfusa sul terreno circostante (non impermeabilizzato e non recintato) i sacchi neri provenienti dalla raccolta effettuata nel centro abitato della frazione di Ginostra ed altri rifiuti in genere».

