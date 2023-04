Spadafora piange Nunzio Micale, amato imprenditore con la passione del calcio

Incredulità e sgomento per la morte di Nunzio Micale, persona apprezzata non solo a Spadafora ma anche nei paesi vicini.

A nome dell'intera comunità, la sindaca Tania Venuto si è unita all'indescrivibile dolore della famiglia. «Non si può accettare ancora oggi di morire per incidenti sul lavoro – ha dichiarato –. Tutta la cittadinanza è scossa da questa tragedia».

Micale, sposato con Angela e padre di Silvia, Annamaria ed Emanuela, viene descritto dai tanti parenti, amici e conoscenti come un instancabile lavoratore, sempre disponibile, generoso e simpatico, con la battuta sempre pronta a far sorridere gli altri. Un marito e un padre presente e adorabile. Aveva da tempo avviato la sua attività di piccolo imprenditore edile.

Anche i consiglieri del gruppo politico "Rinasce Spadafora", dopo aver appreso l'angosciante notizia, hanno rivolto un pensiero affettuoso alla famiglia, ricordando come il signor Nunzio fosse speciale, buono e socievole.

Una persona che mancherà, quindi, a tutti gli spadaforesi e a quanti lo hanno conosciuto.

In passato, lo sfortunato uomo è stato anche allenatore della società "Gs Spadafora" (Settore giovanile).

L'Asd Virtus Rometta, in tutte le sue componenti, si è stretta attorno al dolore dei familiari, tracciando di lui il profilo di una grande persona in tutte le sue sfumature caratteriali. Amava il calcio ed era una piacevole compagnia. La tragica morte dell'uomo ha lasciato tutti senza fiato. «Ciao Nunzio, sei stato un grande uomo in questa società e continuerai ad esserlo anche dal cielo», scrive un amico con infinita commozione.

© Riproduzione riservata