Messina, poliziotto ferito con un coltello da un 28enne. Prese di mira anche auto

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, in via Calabria, un ventottenne di origine romena si è dapprima scagliato contro alcune auto parcheggiate in strada. Poi, intervenuti gli agenti della Polfer, li ha minacciati con un grosso coltello e ne ha ferito uno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, era stato notato nei pressi della stazione ferroviaria nel momento in cui aveva mandato in frantumi il finestrino di un veicolo con una pietra e si era impossessato di oggetti custoditi nell’abitacolo. A dare l’allarme alcuni residenti, con immediata richiesta telefonica di intervento alle forze dell’ordine.

In azione sono quindi entrati gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal dirigente Francesco Benedetto, che hanno controllato le telecamere della Fs security e individuato gli spostamenti dell’uomo che nel frattempo si era nascosto nelle vicinanze. Poco più tardi, hanno individuato il ventottenne originario dell’Est Europa, in Italia senza fissa dimora, che ha tentato si darsela a gambe e successivamente ha impugnato un coltello con lama di 35 centimetri estratto dalla tasca dei pantaloni e ferito un poliziotto, che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.

Acciuffato, è stato arrestato. Stamani, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la detenzione nel carcere di Gazzi, per i reati di furto, minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Il suo difensore ha chiesto la perizia psichiatrica per l’indagato.

