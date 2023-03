"Voglio fare il bersagliere". Giovane di Itala giura alla scuola militare Teulié

Si è svolta nei giorni scorsi all’Arco della Pace di Milano la cerimonia di giuramento solenne degli allievi del corso “Fadini III” della scuola militare Teulié, alla presenza, tra gli altri, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Pietro Serino; del comandante per la Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna e del prefetto vicario Natalino Domenico Manno.

Quest’anno tra i 73 allievi che hanno risposto all’unisono con un convinto e fragoroso “Lo giuro!” alla consueta formula di rito c’era anche Michele Mascolo, giovane italese, figlio di un sottufficiale dell’Esercito e di una casalinga ed ex studente del liceo “Seguenza”. Mascolo ha una sorella più piccola che frequenta la scuola media.

La “Teulié” è una delle due scuole militari dell’Esercito che offre agli studenti dei licei Classico e Scientifico l’opportunità di frequentare il triennio di studi garantendo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal Miur e, in aderenza alla sua missione, ne cura anche la formazione fisica e morale attraverso la vita in convitto, incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare.

© Riproduzione riservata