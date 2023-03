Taormina, ripianamento dei debiti comunali: già 245 le istanze accettate

Prosegue a ritmi intensi l'attività della Commissione Liquidatoria per il dissesto a Taormina e dopo il punto sul recupero dei tributi, arriva adesso anche il report aggiornato su tutti i contenziosi.

Alla Commissione presieduta da Lucio Catania, e di cui fanno parte anche Tania Giallongo e Maria Di Nardo, stando a quest'ultimo resoconto sono pervenute 245 istanze che sono state considerate pienamente accettabili, pervenute entro i termini e con le quali i creditori chiedevano complessivamente 64 milioni di euro.

Su tutte le pratiche istruite sono state poi ammesse al pagamento attestazioni per 39 milioni di euro. Fuori dai termini utili che erano stati indicati, invece, sono pervenute altre 64 istanze che chiedevano 17 milioni e sulle quali, comunque, sono state ammesse attestazioni registrate per 3 milioni e mezzo di euro. Il dato, quindi, delle istanze istruite - ben 308 - riguarda 82 milioni di euro chiesti dai creditori al Comune, dei quali sono stati ammessi praticamente la metà, ovvero 43 milioni. Una somma importante che si sta cercando di abbattere con le transazioni.

Al momento sono state inviate 161 proposte di transazione per un importo di 5.622.000 euro. In tal senso sono già state liquidate ai creditori dall'ente 124 istanze, per un ammontare di 5.251.000 euro e 72 sono state predisposte per il pagamento. In 21 casi sono state fatte delle attestazioni con dinieghi.

